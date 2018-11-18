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Теплая и снежная погода придет в Нижний Тагил с 19 по 25 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Winter 581101 960 720

Теплая и снежная погода придет в Нижний Тагил с 19 по 25 ноября

Сегодня, 13:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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