Теплая и снежная погода придет в Нижний Тагил с 19 по 25 ноября

19 ноября днем температура воздуха составит -1 градус, ночью похолодает до -6 градусов. Небо облачное, снег. Ветер юго-западный до 8 м/с.

20 и 21 ноября днем будет от -3 до -5 градусов, ночью – от -6 до - 10 градусов. Переменная облачность, снег. Ветер юго-западный 10-13 м/с.

22 и 23 ноября днем столбик термометра опустится до -8 градусов, ночью – до -12 градусов. Переменная облачность, снег. Ветер западный до 12 м/с.