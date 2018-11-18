Теплая и снежная погода придет в Нижний Тагил с 19 по 25 ноября
Сегодня, 13:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 19 по 25 ноября в Нижнем Тагиле ожидается теплая погода с обильным количеством снегопадов.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 ноября днем температура воздуха составит -1 градус, ночью похолодает до -6 градусов. Небо облачное, снег. Ветер юго-западный до 8 м/с.
20 и 21 ноября днем будет от -3 до -5 градусов, ночью – от -6 до - 10 градусов. Переменная облачность, снег. Ветер юго-западный 10-13 м/с.
22 и 23 ноября днем столбик термометра опустится до -8 градусов, ночью – до -12 градусов. Переменная облачность, снег. Ветер западный до 12 м/с.
В выходные 24 и 25 ноября днем будет от -2 до -4 градусов, ночью – до -10 градусов. Переменная облачность, снег. Западный ветер усилится до 17 м/с, информирует Gismeteo.ru.
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