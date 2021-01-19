В Нижнем Тагиле новый рекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 53 случая

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 378 случаев COVID-19, с начала пандемии - 65 970. За время пандемии из медучреждениий региона выписано 58 419 пациентов, из них 385 выздоровели за сутки. С 18 по 19 января в Свердловской области зарегистрировано 18 летальных случаев, общее число умерших от коронавируса составило 1839 жителей региона.