В Нижнем Тагиле новый рекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 53 случая

В Нижнем Тагиле с 18 по 19 января зарегистрировано 53 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Предыдущий максимум был зафиксирован в Нижнем Тагиле с 3 по 4 декабря, тогда коронавирусом заболел 41 житель города. Таким образом, общее количество инфицированных тагильчан составило 3943 человека. В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 378 случаев COVID-19, с начала пандемии - 65 970. За время пандемии из медучреждениий региона выписано 58 419 пациентов, из них 385 выздоровели за сутки. С 18 по 19 января в Свердловской области зарегистрировано 18 летальных случаев, общее число умерших от коронавируса составило 1839 жителей региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter