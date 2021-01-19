В Нижнем Тагиле новый рекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 53 случая

В Нижнем Тагиле новый рекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 53 случая

Сегодня, 13:58Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле с 18 по 19 января зарегистрировано 53 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Предыдущий максимум был зафиксирован в Нижнем Тагиле с 3 по 4 декабря, тогда коронавирусом заболел 41 житель города.

Таким образом, общее количество инфицированных тагильчан составило 3943 человека.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 378 случаев COVID-19, с начала пандемии - 65 970. За время пандемии из медучреждениий региона выписано 58 419 пациентов, из них 385 выздоровели за сутки. С 18 по 19 января в Свердловской области зарегистрировано 18 летальных случаев, общее число умерших от коронавируса составило 1839 жителей региона.

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