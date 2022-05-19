В Екатеринбурге медики спасли пациентку с опухолью от паралича лица

Свердловские врачи спасли пациентку с опухолью от паралича лица. Долгое время 26-летняя местная жительница не знала о новообразовании. Запаниковала женщина, когда у нее участились головокружении, снизился слух и появилось онемение левой половины лица, сообщает департамент информационной политики региона.