В Екатеринбурге медики спасли пациентку с опухолью от паралича лица

В Екатеринбурге медики спасли пациентку с опухолью от паралича лица
В Екатеринбурге медики спасли пациентку с опухолью от паралича лица
Сегодня, 15:17Здоровье и экологияФото: департамент информполитики региона
26-летнюю пациентку прооперировали в Екатеринбурге. Благодаря операции она избежала паралича лица.

Свердловские врачи спасли пациентку с опухолью от паралича лица. Долгое время 26-летняя местная жительница не знала о новообразовании. Запаниковала женщина, когда у нее участились головокружении, снизился слух и появилось онемение левой половины лица, сообщает департамент информационной политики региона.

По словам нейрохирурга Свердловского онкодиспансера Павла Гвоздева, новообразование смещало ствол мозга и все мозговые нервы, поэтому была необходима срочная операция. Она продлилась шесть часов. Использовался микроскоп и ультразвуковой аспиратор.

К настоящему пациентка уже выписана. Теперь ей нужно будет ежегодно проходить обследование.

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