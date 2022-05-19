В Екатеринбурге медики спасли пациентку с опухолью от паралича лица

Свердловские врачи спасли пациентку с опухолью от паралича лица. Долгое время 26-летняя местная жительница не знала о новообразовании. Запаниковала женщина, когда у нее участились головокружении, снизился слух и появилось онемение левой половины лица, сообщает департамент информационной политики региона.
По словам нейрохирурга Свердловского онкодиспансера Павла Гвоздева, новообразование смещало ствол мозга и все мозговые нервы, поэтому была необходима срочная операция. Она продлилась шесть часов. Использовался микроскоп и ультразвуковой аспиратор.
К настоящему пациентка уже выписана. Теперь ей нужно будет ежегодно проходить обследование.