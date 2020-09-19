В России назвали стоимость препарата от коронавируса в аптеках

В России назвали стоимость препарата от коронавируса в аптеках

Сегодня, 11:56Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Российский препарат от COVID-19 «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей за упаковку, сообщает ТАСС.

Теперь его разрешено применять в амбулаторных условиях.

Препарат появится в аптеках страны 21 сентября, отпускать его будут только по рецепту.

Его рекомендуется применять в первые сутки после появления признаков заражения. Осложнений по итогам клинических испытаний лекарства не выявлено.

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российских препаратов для лечения коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир» 17 сентября. Производителем является компания «Р-Фарм».

Цена на лекарство «Коронавир» пока неизвестна.

Напомним, что массовая вакцинация свердловчан от коронавируса должна начаться уже в октябре 2020 года. Свердловская область одной из первых получит вакцину от COVID-19.

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