В России назвали стоимость препарата от коронавируса в аптеках

Теперь его разрешено применять в амбулаторных условиях.
Препарат появится в аптеках страны 21 сентября, отпускать его будут только по рецепту.
Его рекомендуется применять в первые сутки после появления признаков заражения. Осложнений по итогам клинических испытаний лекарства не выявлено.
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российских препаратов для лечения коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир» 17 сентября. Производителем является компания «Р-Фарм».
Цена на лекарство «Коронавир» пока неизвестна.
Напомним, что массовая вакцинация свердловчан от коронавируса должна начаться уже в октябре 2020 года. Свердловская область одной из первых получит вакцину от COVID-19.