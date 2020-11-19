В Свердловской области снова поставлен рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 23 610 случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 2 015 608. Из больниц выписано 25 573 человека за сутки, всего выздоровели 1 526 656 пациентов. За сутки от инфекции скончались 463 человека, с начала пандемии — 34 850.