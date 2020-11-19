В Свердловской области снова поставлен рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

В Свердловской области снова поставлен рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

Сегодня, 12:54Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 369 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии зафиксировали 42 088 случаев COVID-19.

470 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 202 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки из больниц выписан 371 человек, всего выздоровели 34 253 пациента.

С 18 по 19 ноября подтвердили девять летальных случаев, с начала пандемии от инфекции умерли 926 человек.

В России за сутки выявили 23 610 случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 2 015 608. Из больниц выписано 25 573 человека за сутки, всего выздоровели 1 526 656 пациентов. За сутки от инфекции скончались 463 человека, с начала пандемии — 34 850.

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