В Свердловской области снова поставлен рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 369 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии зафиксировали 42 088 случаев COVID-19. 470 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 202 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписан 371 человек, всего выздоровели 34 253 пациента. С 18 по 19 ноября подтвердили девять летальных случаев, с начала пандемии от инфекции умерли 926 человек. В России за сутки выявили 23 610 случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 2 015 608. Из больниц выписано 25 573 человека за сутки, всего выздоровели 1 526 656 пациентов. За сутки от инфекции скончались 463 человека, с начала пандемии — 34 850.

