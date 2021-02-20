Жители Екатеринбурга стали реже вызывать скорую с жалобами на инфаркт

Жители Екатеринбурга стали реже вызывать скорую с жалобами на инфаркт

Сегодня, 20:38Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Екатеринбуржцы стали реже обращаться в скорую с подозрениями на инфаркт. Количество вызовов в Екатеринбурге продолжает сокращаться.

Выяснилось, что в 2020 году обращений в скорую с жалобами на инфаркт сократилось на 1,5% по сравнению с 2019 годом, пишет Е1.

Когда шло перепрофилирование коек — да, может быть, пострадала плановая помощь, но экстренная помощь по этим нозологиям нисколько не страдала,сообщил главный врач скорой помощи города Игорь Пушкарев.

Также Пушкарев отметил, что 2021 году уменьшилось количество обращений в скорую, связанных с коронавирусом. На данный момент система здравоохранения начинает возвращаться к привычной работе.

Напомним, с 1 апреля скорая помощь Екатеринбурга начнёт работать по новой схеме. Предположительно, автомобили начнут принадлежать «Ростеху». Также рассматривается вариант передачи служебных машин в структуру медицинских учреждений.

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