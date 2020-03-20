Кинотеатры Свердловской области будут закрыты из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков во время брифинга об эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

По его словам, до сегодняшнего дня кинотеатрам разрешалось проводить сеансы, но продавать на них не более 50 билетов на каждый. Было принято решение прекратить даже эти показы.

Также ранее стало известно, что все прилетающие из-за границы граждане будут обследоваться на наличие инфекции. Также будут увеличены стимулирующие выплаты для медиков, работающих с заболевшими. На данный момент конкретных решений по финансированию регион не имеет.

Вспышка коронавируса произошла на территории Китая в Ухане в конце прошлого года. В марте заболевание было объявлено пандемией. По последним данным, количество заболевших коронавирусом составляет более 244 тысяч человек по всему миру. Чтобы остановить распространение заболевания, до 1 мая Россия закрыла границу с другими странами, а также был запрещен въезд в страны Шенгена. Кроме того, между странами было ограничено авиасообщение.

На сегодняшний день в Свердловской области подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом. Всего в России 199 человек заразились и девять выздоровели.