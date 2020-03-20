Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 253 человек
Сегодня, 21:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За последние сутки в России коронавирус выявлен у 54 человек. Общее количество заболевших составило 253 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Сюжеты: Коронавирус
В Москве зарегистрировано 33 случая заражения, шесть в Республике Саха (Якутия), по четыре случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два случая в Кировской и Новосибирской области, а также по одному в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.
Все граждане посещали страны, где наблюдается вспышка коронавируса.
На сегодняшний день 12 человек из общего количества зараженных выздоровели. В Свердловской области, по последним данным, зарегистрировано шесть случаев заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей