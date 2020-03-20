Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 253 человек

В Москве зарегистрировано 33 случая заражения, шесть в Республике Саха (Якутия), по четыре случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два случая в Кировской и Новосибирской области, а также по одному в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.