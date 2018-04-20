«Ее шатало»: жительница Нижнего Тагила обвинила медиков в пьянстве на работе (ВИДЕО)

13 апреля тагильчанка Юлия (имя изменено, прим. редакции) приехала в травмпункт по месту жительства с глубокой резаной раной. В отделении, которое работает круглосуточно, в 7 часов утра никто не принимал. В очереди ожидали и другие пациенты. Как пояснила Юлия, прием начался спустя час ожидания, после того как медперсонал провел уборку - медики выбрасывали мусор: коробки и бутылки из-под шампанского.

13 апреля со мной приключилась неприятность, по неосторожности порезала руку осколком, да так сильно что еле остановили кровь и виднелись кости, нужно было срочно зашивать. Конечно, первая мысль, срочно ехать в травму! Приехали в 7 утра, просидели час так как никто не открывал, со мной в очереди сидели ещё люди, которые так же ждали помощи. В итоге открыли, спустя час, две милые и очень счастливые женщины, которые медленно выйдя из перевязочной пошли выкидывать мусор, не обращая никакого внимания на нас! В мешках были бутылки шампанского и коробки пиццы рассказала пострадавшая тагильчанка.

Юлия зашла в кабинет, чтобы узнать, сколько времени ей еще ожидать в коридоре. По наблюдениям пациентки, медики в перевязочной были в нетрезвом состоянии.

Когда они сделали свои дела и вернулись в кабинет, мы с моими сопровождающими подошли к ним, узнать, как скоро нам окажут хоть какую-нибудь помощь. И тут мы заметили, что женщины далеко не трезвы. Одна из них мне заявляет, что я суицидница, и мне помощь оказывать она не собирается. От нее был запах алкоголя, ее шатало поделилась Юлия.

По словам Юлии, назвать свое имя медсестра отказалась, а бейджа у нее не было.

Первую помощь тагильчанке оказали в приемном покое ЦГБ №1.

В больнице «на горке» в приемном покое хирург зашил мне руку. Они там тоже были в шоке, когда я рассказала о неудачном приеме. Снова в травмпункте на Вагоностроителей я появилась спустя несколько дней, девушка мне сделала перевязку, сейчас мне нужно идти снимать швы рассказала тагильчанка.

Редакция TagiilCity.ru связалась с травматологическим отделением на Вагоностроителей, 12. В регистратуре журналиста соединили с заведующим отделением Антоном Сергеевым. Сначала он отказался давать комментарии по ситуации. Позже в разговоре он дал понять, что ему известно про инцидент, и заверил, что данная пациентка в травмпункт не обращалась.

Никакие комментарии без вышестоящего руководства я давать не буду.

Это же только она утверждает, доказательств у вас нет. У нас никто никогда не пьет на работе, это табу. То, что им там показалось, ничего не доказывает. Они и сами были пьяные и вели себя по-хамски, это видно на видео. Это провокация, нас хотят очернить, а для чего - неизвестно. Эти люди к нам не обращались, у нас они нигде не были, -- сообщил Антон Сергеев.

Пострадавшая Юлия сообщила, что не в первый раз сталкивается с пьяными медиками в этом травмпункте и обращалась с жалобой к главврачу Георгию Ионге.

В январе 2017 года я ломала ногу. Приехала я в этот травмпункт под утро, ситуация была точно такая же. Все были пьяные. И мне на открытый перелом наложили гипс и ничего больше не сделали. Потом я обращалась к главврачу Георгию Ионге, на мою жалобу он сказал: «Девушка, я об этом обо всем знаю, а кто работать будет, если я их всех выгоню?». Надо что-то с этим делать. Ладно, еще взрослые, а вот так с ребенком приедешь, и никто помощь не окажет пояснила тагильчанка.

К нам по этому поводу жалобы не поступали. Факт, что медработница пьяна, еще надо доказать. Иначе это голословное обвинение. Если же людям отказались оказывать медицинскую помощь, то им следует обратиться с заявлением в вышестоящую организацию, то есть в министерство здравоохранения области. Тогда мы проведем проверку пояснил издательству «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.