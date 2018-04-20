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«Ее шатало»: жительница Нижнего Тагила обвинила медиков в пьянстве на работе (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ее шатало»: жительница Нижнего Тагила обвинила медиков в пьянстве на работе (ВИДЕО)

20 апреля, 17:25Здоровье и экологияИрина Анисимова
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