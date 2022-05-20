Запахи фекалий и горелого масла. Жители села Малой Лаи жалуются на соседство с кафе

Жители села Малая Лая недовольны соседством с придорожным кафе «Милано» на Серовском тракте. По словам сельчан, неприятные запахи от общепита доносятся до них из-за неочищенной канализации и от сжигания остатков с кухни.

Как рассказал редакции TagilCity.ru Тагир Шайхутдинов, чей дом находится в непосредственной близости от кафе «Милано», дым от приготовления мяса идет прямо на его участок. Помимо этого, на огне сжигается луковая шелуха и остатки подсолнечного масла, что доносит до жителей села неприятные запахи. А еще по ночам шум стоит от грузовых рефрижераторов, которые ставятся возле их забора. Спать невозможно,сообщил Тагир Шайхутдинов. Еще одним источником зловония, по его словам, стала канализация, идущая от общепита. Кафе имеет место накопления бытовых стоков, но откачка их идет в местную реку Лая, утверждает Тагир Шайхутдинов. Они машину (ассенизаторскую — прим. ред.) не вызывают, а качают все в реку. Раньше мы там купились, а теперь там на поверхности слой дерьма, рассказал местный житель. Также он сообщил, что жители села обращались в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор для решения проблемы. Однако от ведомств приходил ответ, что нарушений нет.

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