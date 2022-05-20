Запахи фекалий и горелого масла. Жители села Малой Лаи жалуются на соседство с кафе

Запахи фекалий и горелого масла. Жители села Малой Лаи жалуются на соседство с кафе
Запахи фекалий и горелого масла. Жители села Малой Лаи жалуются на соседство с кафе
Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Жители села Малая Лая недовольны соседством с придорожным кафе «Милано» на Серовском тракте. По словам сельчан, неприятные запахи от общепита доносятся до них из-за неочищенной канализации и от сжигания остатков с кухни.

Как рассказал редакции TagilCity.ru Тагир Шайхутдинов, чей дом находится в непосредственной близости от кафе «Милано», дым от приготовления мяса идет прямо на его участок. Помимо этого, на огне сжигается луковая шелуха и остатки подсолнечного масла, что доносит до жителей села неприятные запахи.

А еще по ночам шум стоит от грузовых рефрижераторов, которые ставятся возле их забора. Спать невозможно,сообщил Тагир Шайхутдинов.

Еще одним источником зловония, по его словам, стала канализация, идущая от общепита. Кафе имеет место накопления бытовых стоков, но откачка их идет в местную реку Лая, утверждает Тагир Шайхутдинов.

Они машину (ассенизаторскую — прим. ред.) не вызывают, а качают все в реку. Раньше мы там купились, а теперь там на поверхности слой дерьма, рассказал местный житель.

Также он сообщил, что жители села обращались в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор для решения проблемы. Однако от ведомств приходил ответ, что нарушений нет.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияГГО и пригород
Материалы по теме:
кафеканализацияГорноуральский городской округМалая Лая#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы