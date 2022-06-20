После слива фекалий в реку из выгребной ямы УК в Черноисточинске напомнили о СанПиНе

В отношении ООО «УЖК СтройСервис» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предложено обеспечить водоотведение жилого дома № 4 на улице Первомайская в поселке Черноисточинск в соответствии с требованиями СанПиН, сообщили TagilCity.ru в Роспотребнадзоре.
Провести проверку не представляется возможным, пояснили в ведомстве, также как и составить протокол. Причиной стал мораторий на проверки, который действует с марта 2022 года.
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Требований о проведении внеплановой выездной проверки по фактам наличия реальной угрозы жизни и здоровья, а также тяжкого вреда здоровью граждан, от органов прокуратуры в адрес территориального отдела не поступало, сообщили в Роспотребнадзоре.
Там пояснили, что управляющая компания на основании договора от 2019 года должна проводить в доме работы по установке, замене и восстановлению системы водоотведения, так как в паспорте дома значится выгребная яма. Согласно одному из пунктов, компания предоставляет соответствующие услуги.
Также в ведомстве пояснили, что по закону, выгребные ямы должны быть сделаны в соответствии с требованиями:
Как заявили TagilCity.ru в самой управляющей компании, собственники дома на улице Первомайская, 4 в Черноисточинске еще в марте 2019 года перешли на прямые договора с поставщиками, кроме электричества. При этом в доме нет централизованной системы водоотведения, а потому используется выгребная яма, которая не является конструктивным элементом дома, утверждают в компании. При этом УК неизвестно о том, признали ли собственники яму общедомовым имуществом.
Вывоз жидких бытовых отходов из выгребной ямы осуществляет ООО «Тагилспецтранс» по договору на оказание услуг по вывозу хозяйственно-бытовых стоков с ООО «Управляющая компания СтройСервис». Услуги оказываются по заявке управляющей организации в течение пяти рабочих дней, сообщили TagilCity.ru в УК «СтройСервис».
Там уточнили, что заявки делаются каждый месяц. При этом в мае 2022 года яма была очищена, а в начале июня после проверки оказалось, что она заполнена на половину. Отмечается, что следы подтеков и переполнения отсутствуют.
Однако, как рассказал TagilCity.ru местный житель, ситуация пока не изменилась и стоки продолжают стекать в реку. На данный момент жители поселка ожидают ответов от надзорных ведомств. Он также уточнил, что рассмотрением дела занимается участковый, а также на место приезжала прокуратура и брала пробы воды.
Напомним, жители Черноисточинска под Нижним Тагилом рассказали TagilCity.ru, что из многоквартирного дома стекает фекальный ручей. Проблема не решается уже несколько лет. Однако острой она стала после появления в поселке «АртРезиденции». Стоки протекают возле нее и гостям приходится вдыхать неприятные запахи. Глава ГГО Дмитрий Летников заявил, что виной всему УК, которая не выкачивает отходы.
После этого Министерство природы и экологии по Свердловской области провело проверку по данному факту. В результате выяснилось, что в ручье превышено содержание вредных веществ. За это управляющая компания получила представление, а в будущем это может вылиться в административное наказание.
В реке Исток при этом стоки обнаружены не были, но выявилось превышение концентрации аммоний-иона и фосфат-иона, взвешенных веществ, биохимическое потребление кислорода и анионных поверхностно-активных веществ.
Так как дом находится на обслуживании управляющей компании «СтройСервис», то ответственность за то, что воды загрязнены стоками нести должна именно она.
Результаты выездного обследования направлены Министерством в МУ МВД «Нижнетагильское» для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в отношении лиц, допустивших правонарушение,сообщила TagilCity.ru замминистра Вероника Русинова.
Ведомство также вынесло представление в адрес управляющей компании о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.