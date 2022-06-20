После слива фекалий в реку из выгребной ямы УК в Черноисточинске напомнили о СанПиНе

Как заявили TagilCity.ru в самой управляющей компании, собственники дома на улице Первомайская, 4 в Черноисточинске еще в марте 2019 года перешли на прямые договора с поставщиками, кроме электричества. При этом в доме нет централизованной системы водоотведения, а потому используется выгребная яма, которая не является конструктивным элементом дома, утверждают в компании. При этом УК неизвестно о том, признали ли собственники яму общедомовым имуществом.