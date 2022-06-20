Протестировать вакцину от коронавируса в России планируется на детях 6-8 лет

Протестировать вакцину от коронавируса в России планируется на детях 6-8 лет
Протестировать вакцину от коронавируса в России планируется на детях 6-8 лет
Сегодня, 10:56Здоровье и экологияЕлена ОзероваФото: 1MI
В России вакцину от ковида планируют испытать на 6-8-летних детях. «Спутником V» их могут начать вакцинировать после исследования экспертов.

Вакцинировать от коронавируса начнут детей 6-8 лет, сообщил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Данный центр создал вакцину «Спутник V».

Известно, что по информации исследователей, дети в возрасте 9-11 лет перенесли вакцинацию данным препаратом без «побочек». Всего вакцинировали 14 детей.

Теперь группе исследователей предстоит изучить вопрос целесообразности вакцинирования малышей в возрасте 6-8 лет. Отмечается, что медики делают прививки тинейджерам препаратам «Спутник М». Это аналог «Спутника V», дозировка в котором снижена пятикратно. В препарате не содержится живой вирус. Вакцинировали детей также двукратно.

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