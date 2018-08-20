Службы благоустройства вывезли 400 кубометров мусора после Дня города в Екатеринбурге

В этом году в местах проведения мероприятий было выставлено 145 контейнеров и 150 туалетов. Тем не менее на площадках осталось огромное количество бутылок из-под алкоголя и прочих отходов. В Академическом еще долго придется восстанавливать испорченные газоны, на которых был припаркован транспорт желающих посетить концерт, сообщили в комитете благоустройства.