Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Службы благоустройства вывезли 400 кубометров мусора после Дня города в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
0f30e24a6dee9355b4d22916605b51430942b53c 1199

Службы благоустройства вывезли 400 кубометров мусора после Дня города в Екатеринбурге

Сегодня, 06:40Здоровье и экология
Читайте
также
Госзакупки в Свердловской области: полевая кухня, дрова и сточные воды
День города-2018 в Нижнем Тагиле. Как это было?
Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 14 и 15 августа