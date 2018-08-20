Службы благоустройства вывезли 400 кубометров мусора после Дня города в Екатеринбурге
Сегодня, 06:40Здоровье и экология
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После празднования Дня города в Екатеринбурге за ночь было вывезено более 400 кубометров мусора.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
В пресс-службе администрации города сообщили, что в уборке приняли участие 45 единиц специальной техники и порядка 150 дорожных рабочих.
В этом году в местах проведения мероприятий было выставлено 145 контейнеров и 150 туалетов. Тем не менее на площадках осталось огромное количество бутылок из-под алкоголя и прочих отходов. В Академическом еще долго придется восстанавливать испорченные газоны, на которых был припаркован транспорт желающих посетить концерт, сообщили в комитете благоустройства.
В Академическом районе проходил концерт Светланы Лободы и группы «Звери», на который собралось большинство екатеринбуржцев. Машины зрителей создали пробку на въезде в район.
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