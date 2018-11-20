Метели, заморозки и снегопады надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 16:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 21 ноября синоптики прогнозируют в Свердловской области заморозки, усиление ветра и обильные снегопады.
Местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до -12 градусов, на севере региона – до -22 градусов. Порывы ветра достигнут 18 м/с. При этом будет идти обильный снег.
22 ноября в северных районах области возможен сильный снегопад с метелью, сообщает «Областная газета».
В Нижнем Тагиле в эти дни температура воздуха составит от -4 до -8 градусов, ночью столбик термометра опуститься до - 12 градусов.
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