И снова рекорд: в Свердловской области за сутки выявили 372 случая COVID-19

В Свердловской области за сутки зафиксировали 372 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 42 460 заболевших человек. 458 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 208 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписали 458 пациентов, всего выздоровели 34 629 человек. С начала пандемии зафиксировано 933 летальных случая, из них семь с 19 по 20 ноября. В России за сутки выявили 24 318 случаев коронавируса, с начала пандемии — 2 039 926. Из больниц за сутки выписали 24 758 пациентов, всего зафиксировано 1 551 414 выздоровевших человек. Общее число летальных случаев — 35 311, из них 461 россиянин умер за минувшие сутки.

