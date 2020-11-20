И снова рекорд: в Свердловской области за сутки выявили 372 случая COVID-19

В России за сутки выявили 24 318 случаев коронавируса, с начала пандемии — 2 039 926. Из больниц за сутки выписали 24 758 пациентов, всего зафиксировано 1 551 414 выздоровевших человек. Общее число летальных случаев — 35 311, из них 461 россиянин умер за минувшие сутки.