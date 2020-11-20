И снова рекорд: в Свердловской области за сутки выявили 372 случая COVID-19

И снова рекорд: в Свердловской области за сутки выявили 372 случая COVID-19

Сегодня, 13:14Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки зафиксировали 372 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 42 460 заболевших человек.

458 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 208 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки из больниц выписали 458 пациентов, всего выздоровели 34 629 человек.

С начала пандемии зафиксировано 933 летальных случая, из них семь с 19 по 20 ноября.

В России за сутки выявили 24 318 случаев коронавируса, с начала пандемии — 2 039 926. Из больниц за сутки выписали 24 758 пациентов, всего зафиксировано 1 551 414 выздоровевших человек. Общее число летальных случаев — 35 311, из них 461 россиянин умер за минувшие сутки.

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