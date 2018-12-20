Екатеринбургская элитная школа закрыта на карантин из-за вспышки ОКИ
Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Школа №25 в Екатеринбурге из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыта до 26 декабря. Учащиеся 1-11 классов переведены на дистанционное обучение. В учебном заведении работают сотрудники Роспотребнадзора.
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С 20 по 26 декабря на территории школы №25, а также секции детского сада введён карантин из-за распространения ОКИ. На момент объявления о закрытии учреждения и прекращения занятий среди заболевших оказались 10 человек, сообщает Znak.com.
Сотрудники Роспотребнадзора на месте организуют противоэпидемиологические мероприятия, отбирают материал для исследований — воду, пищу. Также обследуется персонал пищеблока,прокомментировала ситуацию пресс-служба ведомства.
Учащиеся 1-11 классов переведены на дистанционное обучение до окончания карантина. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту заболевания.
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