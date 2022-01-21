Причиной вспышки АЧС в Свердловской области названы свалки у военных объектов

Причиной вспышки АЧС в Свердловской области названы свалки у военных объектов
Причиной вспышки АЧС в Свердловской области названы свалки у военных объектов
Сегодня, 14:42Здоровье и экологияФото: pixabay
Первый замгубернатора Свердловской Алексей Шмыков в ходе пресс-конференции объяснил причину вспышки африканской чумы свиней в регионе.

Вспышка АЧС в хозяйствах Среднего Урала произошла прошлой осенью. В Камышловском районе, Пышминском, Горноуральском городских округах, Нижнем Тагиле и некоторых других территориях отмечался массовый падеж домашних свиней. Причиненные заболеванием убытки исчисляются сотнями тысяч рублей.

Вероятной причиной заноса инфекции специалисты назвали кормление животных отходами с помоек, расположенных около военных частей и объектов регионального управления тюрем. По словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, в сентябре на территории региона было 11 таких очагов АЧС, а в настоящее время — ни одного. Все эти свалки были успешно ликвидированы. Карантин на территориях сняли.

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