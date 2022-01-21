Причиной вспышки АЧС в Свердловской области названы свалки у военных объектов

Вероятной причиной заноса инфекции специалисты назвали кормление животных отходами с помоек, расположенных около военных частей и объектов регионального управления тюрем. По словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, в сентябре на территории региона было 11 таких очагов АЧС, а в настоящее время — ни одного. Все эти свалки были успешно ликвидированы. Карантин на территориях сняли.