В Верхней Салде по факту слива коричневой жидкости в реку Тагил около Песчаного карьера будет проведена проверка прокуратуры.

Проверку по данному факту будет проводить Верхнесалдинская городская прокуратура, сообщил TagilCity.ru природоохранный прокурор Нижнего Тагила Денис Исаков. Напомним, жители Верхней Салды пожаловались, что в реку Тагил производится сброс жидкости коричневого цвета. В сливах замечена примесь песка. Горожане полагают, что загрязнение может идти с ближайшего карьера. Жители Верхней Салды пожаловались на слив коричневой жидкости в реку Тагил

