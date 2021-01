В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 заболело более 67 тысяч человек

За сутки в Свердловской области выявлено 385 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 достигло отметки в 67 тысяч человек За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Екатеринбурге — 233 человека. Также инфекция зафиксирована у жителей Артемовского, Артинского, Асбестовского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Гаринского и Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сысерти, Туринского городского округа. За время пандемии в регионе зарегистрировано 67 136 случаев заболевания COVID-19. Состояние 495 пациентов медики оценивают как тяжелое, 213 свердловчан подключены к аппаратам ИВЛ. В России за сутки заболеваемость коронавирусом снизилась до 21 513 случаев в 85 регионах страны. Больше всего инфицированных в Санкт-Петербурге — 3104, Москве — 3037 и Московской области — 1142. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 3 677 352 россиян. В Свердловской области от коронавируса за сутки выздоровели почти 400 человек С 21 по 22 января из больниц выписано 397 пациентов. С начала пандемии выздоровело 59 615 жителей региона. В России за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 27 318 человек. Больше всего в Москве — 5 629, Санкт-Петербурге — 4 696, а также Московской области — 1 247. Таким образом из медучреждений выписано 3 081 536 пациентов. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остается 638 141 россиянин. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 18 летальных случаев от коронавируса С начала пандемии от инфекции скончалось 1890 человек. В России общее количество летальных случаев достигло 68 412 человек, из них 580 пациентов умерли от коронавируса за минувшие сутки. Больше всего случаев смерти в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 59 и Московской области — 38.

