«Новые Известия»: коронавирус протестировал медицинские системы в разных странах

Коронавирус в России и мире: выживаемость и странная статистика Университет Джона Хопкинса освещает информацию о коронавирусе. Кроме того, тот факт, что Россия находится на втором месте по заболеваемости — ни для кого не секрет.

Вопросы вызывает методика подсчета. Подход к учету летальных случаев в России показывает, что первая смерть официально зараженного произошла не от вируса, а по причине оторвавшегося тромба.

Фото: Новые Известия

Эксперты считают, что есть проблемы с корректностью разделения непосредственных и основополагающих причин смерти.

Директор Центра развития Региональной политики Илья Гращенков утверждает, что статистика — это политика. Она показывает то, что нужно показать. Соответственно, если нужно отразить снижение, то все будут записаны на пневмонию.

Первый проректор Высшей Школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко говорит, что пенсионеры могут умереть не только в больнице, но и дома. Например, у больных сахарным диабетом после заражения происходит резкий скачок сахара в крови и это не связывают с пневмонией, потому что температура не повышается. Этих людей в статистике не отражают. Более того, есть проблемы с критериями диагностики. Положительные результаты коронавируса могут уйти Роспотребнадзору для перепроверки и остаться там на несколько недель.

Даже простые граждане сомневаются в достоверности статистики. Не верят они и в то, что наша система здравоохранения может обеспечить самый низкий уровень летальности в мире.

Фото: Новые Известия

А вот так осуществляется подсчет в других странах:

Фото: Новые Известия

Независимый демограф Алексей Рекша говорит, что не в каждом случае причиной смерти записывают именно коронавирус. Чаще всего записывается в качестве причины тот орган, который отказал и стал причиной болезни. Также в расчет принимается анамнез и история болезни.

Мировой кризис систем здравоохранения Несмотря на несостоятельность методик подсчета, проблемы с готовностью системы здравоохранения к масштабной эпидемии имеются у всех стран. Как же так вышло, если Италия, США и Великобритания считаются странами с лучшей медициной?

Для этого нужно посмотреть, как устроены их системы здравоохранения.

В США действует добровольное страхование, то есть люди либо покупают страховки, либо сами оплачивают счета. В Великобритании государство платит за все. А в Германии и России действует система обязательного медицинского страхования, когда люди или их работодатели делают отчисления в государственные фонды.

США не сразу среагировали на проблемы, которые создает система добровольного страхования. В итоге темпы тестирования у них низкие, да и люди отказывались обращаться за помощью. Кроме того, афроамериканцы или латиноамериканцы умирают от заболевания в два раза чаще. Опросы Gullup показали, что четверть американцев даже при тяжелом заболевании не обращаются к врачам. Автор рейтинга систем здравоохранения от Commonwealth Fund Эрика Шнайдера считает, что главной проблемой США является низкая доступность медицины. Несмотря на то, что государство все же взяло на себя расходы, время было упущено.

Фото: "Новые Известия"

Великобритания столкнулась с недостатком коек интенсивной терапии и нехваткой средств индивидуальной защиты. Система здравоохранения страны была рассчитана на то, что люди должны обращаться к врачам только в крайних случаях, а при легких заболеваниях можно получить дистанционную консультацию или самому прийти к врачу. Из-за этого скорая на вызов приезжала в течение восьми минут. Однако из-за обращений граждан с подозрением на коронавирус среднее время ожидания увеличилось почти до 1,5 часов. Бывший директор NHS (Национальная система здравоохранения Великобритании) Крис Борн отмечает, что проблемой данной системы являются большие очереди и сложности с внедрением современных технологий.

Фото: Новые Известия

В России финансирование системы здравоохранения зависит от множества факторов, что и делает ее уязвимой. Отчисления в Фонд ОМС зависят от зарплат, а люди, не работающие официально, не платят ничего вообще. В результате Фонд способен оплатить труд врачам только по установленным тарифам. В итоге отсутствует единый стандарт лечения пациентов — из Москвы могут доставить в Коммунарку, а из маленьких городов — в местные, наспех переоборудованные больницы, где отсутствует техника, специалисты и средства индивидуальной защиты.

Фото: Новые Известия

Даже самые большие расходы не помогают спасти людей от коронавируса, причем в некоторых странах на медицину тратится очень много средств.

Фото: Новые Известия

Богатство и нищета систем здравоохранения Да, на системы здравоохранения тратится много. Только вопрос, на что тратят средства. С традиционными неинфекционными заболеваниями в развитых странах хорошо справляются, что подтверждается статистикой по смертности ВОЗ.

Фото: Новые Известия

Исследования The Lancet показали, что даже с раком медицина научилась бороться. Хотя бы продлевать жизнь пациентам.

Фото: Новые Известия

Однако опубликованные прошлой осенью совместные исследования университета Джона Хопкинса, Инициативы по сокращению ядерной угрозы (NTI) и журнала The Economist, показали, что развитые страны не готовы к большим вспышкам заболеваний.

Фото: Новые Известия

Директор Центра Развития региональной политики Илья Гращенков утверждает, что главной причиной этого является уверенность стран в том, что инфекционные болезни остались в прошлом. По его словам, общей проблемой является готовность к лечению ряда болезней, но не к новым вирусам. Нужно ждать вакцину или общий иммунитет, а значит и проблема одна — обеспечение достаточного количества лабораторий и скорости их работы. Страны с передовой медициной оказались не готовы к нашествию вируса. Израиль, Швейцария, США, Германия являются лидерами, но это их не спасло.

Независимый демограф Алексей Ракша говорит, что есть страны, которые хорошо сработали по тестированию и выявлению. Это Исландия, Южная Корея, Тайвань, Сингапур. В основном это азиатские страны, где был SARS, свиной грипп, где всё это началось. Они оказались более подготовленными, потому что имеют опыт.

Коронавирус и главные проблемы российской медицины

Илья Гращенков называет главной проблемой российской медицины ее оптимизацию за последние 20 лет. Ориентир на элитарную медицину оказывает свой эффект — не хватает коек, аппаратов ИВЛ и так далее. Кроме того, вся отрасль была остановлена для борьбы с коронавирусом. Это неправильный подход, потому что из-за угрозы пандемии нельзя жертвовать всем остальным. Кроме того наблюдается нехватка врачей из-за низких зарплат и отсутствие нормальных средств защиты.

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко говорит, что система была «обескровлена». Ее поставили на экономические рельсы, но при этом поступало в два раза меньше средств, чем должно было. Люди выгорели, а система «проржавела». Врачи не были готовы принять первую и вторую волну эпидемии. Они стараются выжить сами, беря по две-три ставки, оформляясь официально на 1,5. Уже много лет люди себя чувствуют брошенными. В итоге дефицит кадров начался с 2012 года, и это нанесло серьезный ущерб системе. Остальное, например, импортозамещение, привело к тому, что у нас вымывается надежная техника, не хватает действенных препаратов.

Отечественная система здравоохранения требует пересмотра, также как и подход к борьбе с коронавирусом. Это понимают даже в РАН, который займется разработкой вариантов модернизации.