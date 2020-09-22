TagilCity опубликовало карту зон обрушения шахт в Нижнем Тагиле

Карта была составлена на основе данных из открытых источников. Кроме того, редакция обратилась в Нижнетагильский музей-заповедник, городской архив и библиотеки. За основу были взяты площадь подземных и надземных выработок, а также данные о рельефе и геоактивности обозначенных участков.
На территории города имеется две основные шахты — «Магнетитовая» и «Эксплуатационная». В районах их расположения находится более двухсот жилых домов, а также детские сады, школы и пять предприятий.
Примерная площадь «Магнетитовой» шахты составляет 500 гектаров, а в глубину она уходит на 1,2 тысячи метров. Месторождение работает и по сей день.
«Эксплуатационная» шахта законсервирована с 2011 года в связи с истощением Лебяжинского месторождения. Ее максимальная глубина не превышает 700 метров, а примерный объем пустот составляет 10 миллионов кубических метров.