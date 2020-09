TagilCity опубликовало карту зон обрушения шахт в Нижнем Тагиле

Шахты, карьеры и рудники, расположенные в Нижнем Тагиле создают реальную угрозу для жителей города, из-за риска обрушения. TagilCity.ru составило собственную карту, на которой отмечены территории двух крупных шахт, а также зоны их возможного обрушения.

Карта была составлена на основе данных из открытых источников. Кроме того, редакция обратилась в Нижнетагильский музей-заповедник, городской архив и библиотеки. За основу были взяты площадь подземных и надземных выработок, а также данные о рельефе и геоактивности обозначенных участков. На территории города имеется две основные шахты — «Магнетитовая» и «Эксплуатационная». В районах их расположения находится более двухсот жилых домов, а также детские сады, школы и пять предприятий. Затопленные шахты и обрушившиеся карьеры. Почему Нижний Тагил уходит под землю Примерная площадь «Магнетитовой» шахты составляет 500 гектаров, а в глубину она уходит на 1,2 тысячи метров. Месторождение работает и по сей день. «Эксплуатационная» шахта законсервирована с 2011 года в связи с истощением Лебяжинского месторождения. Ее максимальная глубина не превышает 700 метров, а примерный объем пустот составляет 10 миллионов кубических метров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter