TagilCity опубликовало карту зон обрушения шахт в Нижнем Тагиле

Карта была составлена на основе данных из открытых источников. Кроме того, редакция обратилась в Нижнетагильский музей-заповедник, городской архив и библиотеки. За основу были взяты площадь подземных и надземных выработок, а также данные о рельефе и геоактивности обозначенных участков.