TagilCity опубликовало карту зон обрушения шахт в Нижнем Тагиле

TagilCity опубликовало карту зон обрушения шахт в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:46Здоровье и экологияPhoto: Яндекс карты
Шахты, карьеры и рудники, расположенные в Нижнем Тагиле создают реальную угрозу для жителей города, из-за риска обрушения. TagilCity.ru составило собственную карту, на которой отмечены территории двух крупных шахт, а также зоны их возможного обрушения.

Карта была составлена на основе данных из открытых источников. Кроме того, редакция обратилась в Нижнетагильский музей-заповедник, городской архив и библиотеки. За основу были взяты площадь подземных и надземных выработок, а также данные о рельефе и геоактивности обозначенных участков.

На территории города имеется две основные шахты — «Магнетитовая» и «Эксплуатационная». В районах их расположения находится более двухсот жилых домов, а также детские сады, школы и пять предприятий.

Примерная площадь «Магнетитовой» шахты составляет 500 гектаров, а в глубину она уходит на 1,2 тысячи метров. Месторождение работает и по сей день.

«Эксплуатационная» шахта законсервирована с 2011 года в связи с истощением Лебяжинского месторождения. Ее максимальная глубина не превышает 700 метров, а примерный объем пустот составляет 10 миллионов кубических метров.

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