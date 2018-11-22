Метель, снегопад и гололедица ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 20:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В ближайшие несколько дней в Свердловской области ожидается метель, сопровождающаяся сильным ветром и снегом.
Кроме того, ГУ МЧС России предупреждает, что на дорогах возможна гололедица. В случае, если автомобиль заглох на трассе, необходимо прижаться к обочине, выйти из машины и вызвать спасателей.
При попадании в буран необходимо закрыть двери и окна машины, укрыть двигатель.
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