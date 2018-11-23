Школа №1 в Первоуральске закрыта на карантин из-за вспышки пневмонии

С 21 ноября на 10 дней школа в Первоуральске закрыта на карантин из-за вспышки пневмонии. Школьники проходят дистанционное обучение.

По информации руководства школы, пневмонией заболели 20 детей и два учителя. Все заболевшие обучались в разных классах. Шесть человек уже выздоровели.