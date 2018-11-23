Школа №1 в Первоуральске закрыта на карантин из-за вспышки пневмонии
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Первоуральске из-за 22 случав пневмонии на карантин закрыта школа №1. Дети обучаются дистанционно.
С 21 ноября на 10 дней школа в Первоуральске закрыта на карантин из-за вспышки пневмонии. Школьники проходят дистанционное обучение.
По информации руководства школы, пневмонией заболели 20 детей и два учителя. Все заболевшие обучались в разных классах. Шесть человек уже выздоровели.
В школе проводится дезинфекция помещений и вентиляции, сообщает Znak.com.
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