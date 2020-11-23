Превышение ПДК формальдегида и диоксида азота: замеры на тагильском вокзале 23 ноября

Превышение ПДК формальдегида и диоксида азота: замеры на тагильском вокзале 23 ноября

Сегодня, 19:19Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Замеры загрязнения воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле, которые редакция TagilCity.ru провела 23 ноября, показали превышение содержания формальдегида и диоксида азота.

Показатели NO2 (диоксида азота) в процессе измерения газоанализатором колебались от 1,1 мг/м3 и ниже, что превышает предельно допустимую концентрацию в пять раз. Разовая ПДК вещества составляет 0,2 мг/м3. Диоксид азота относится к третьему классу опасности и чаще всего образуется в атмосфере из-за выхлопных газов.

Кроме того, прибор показал наличие в воздухе формальдегида. Максимальный показатель этого химического вещества в ходе замеров составил 0,11 мг/м3, при том что его ПДК составляет 0,05 мг/м3. Получается, что превышение составило в два раза. Источниками формальдегида являются автомобильный транспорт, химические предприятия, мусоросжигательные заводы, деревообрабатывающие фабрики.

Video:tagilcity.ru

Напомним, 22 ноября газовый анализатор зафиксировал превышение диоксида азота на Вагонке в районе площади Танкостроителей.

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