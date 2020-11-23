Превышение ПДК формальдегида и диоксида азота: замеры на тагильском вокзале 23 ноября

Показатели NO2 (диоксида азота) в процессе измерения газоанализатором колебались от 1,1 мг/м3 и ниже, что превышает предельно допустимую концентрацию в пять раз. Разовая ПДК вещества составляет 0,2 мг/м3. Диоксид азота относится к третьему классу опасности и чаще всего образуется в атмосфере из-за выхлопных газов.