В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила трудоустроили почти три десятка студентов-медиков

Павловских рассказывает, что работают ординаторы, как и обычные врачи, им доверено лечение. Что касается студентов, то они, в основном, помогают оформлять документацию. В таком режиме планируется работать до весны. При этом, добавил и. о. главного врача, в «зеленой зоне» некоторые студенты проходят практику. Она длится неделю. В течение этого времени студенты с пациентами не контактируют.