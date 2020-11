В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила трудоустроили почти три десятка студентов-медиков

В Нижнем Тагиле в штат ЦГБ № 1 приняли студентов-медиков. Они учатся на последнем курсе городского медицинского колледжа. Также в медучреждении работают и студенты медуниверситета из Екатеринбурга.

Как сообщает ТК «Телекон» со ссылкой на исполняющего обязанности главврача больницы Александра Павловских, за последние две недели трудоустроены были 27 студентов. На данный момент они приняты как младший персонал. Это все сделано на основе заключения трудовых договоров. По словам Павловских, это же касается и ординаторов. Все восемь устроенных ординаторов, работающих на сегодняшний день, уточнил Павловских, трудоустроены и получают выплаты, которые положены для сотрудников «красной зоны». Павловских рассказывает, что работают ординаторы, как и обычные врачи, им доверено лечение. Что касается студентов, то они, в основном, помогают оформлять документацию. В таком режиме планируется работать до весны. При этом, добавил и. о. главного врача, в «зеленой зоне» некоторые студенты проходят практику. Она длится неделю. В течение этого времени студенты с пациентами не контактируют. Напомним, ранее в Екатеринбурге студенты медуниверситета возмутились, что их отправляют работать в «красную зону» бесплатно. На Урале обвинили медвуз в принуждении к бесплатному труду студентов-медиков

