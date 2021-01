В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

С момента начала замеров воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно, прошло уже 60 дней. И мы решили подвести предварительные итоги. Сколько дней тагильчане дышали воздухом с выбросами, содержание которых в десятки раз превышает норму?

В течение двух месяцев редакция TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха в различных районах Нижнего Тагила. Основным местом замеров стал железнодорожный вокзал, в паре километров от которого находится коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Также раз в неделю журналист делает объезд одного из районов города. Из 60 дней замеров превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени. Превышения разовой ПДК диоксида азота — 26 дней;

Сероводорода — 13 дней;

Формальдегида — 13 дней;

Диоксида серы — 11 дней;

Синильная кислота в воздухе не фиксировалась. Превышение концентрации веществ-загрязнителей измерялось не просто десятками процентов, в некоторые дни превышение ПДК достигало десятки раз: Сероводород — в 95 раз (14.12.2020, вокзал);

Диоксид азота — в 76,5 раза (11.12.2020, вокзал);

Формальдегид — в 24 раза (18.12.2020, вокзал);

Диоксид серы — в 12 раз (11.12.2020, вокзал). Особую опасность представляют собой выбросы при полном штиле. В течение 10 из 33 дней, когда показатели загрязняющих веществ были выше разовой предельно допустимой концентрации, скорость ветра составляла один-два метра в секунду. Кроме того, в некоторые из этих дней на территории Нижнего Тагила действовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных веществ. А при НМУ предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферу. Дело в том, что все выбросы оседают в верхнем слое атмосферы. Они там накапливаются, а потом начинают оседать, и люди дышат этой пылью. Один раз — пока она опускается. Она оседает на дорогах, по которым ездят автомобили и снова это все раздувают, и люди дышат этим повторно,рассказал TagilCity.ru эколог из Челябинска Евгений Маленкин. На территории Нижнего Тагила есть четыре стационарных пункта УГМС для мониторинга выбросов в атмосферный воздух. Мы решили сравнить данные с этих станций, которые есть в открытом доступе, с результатами наших замеров. Превышения разовой ПДК веществ-загрязнителей на станциях фиксировалось только 11 из 60 дней. Из них: формальдегид - семь дней;

сероводород - два дня;

фенол - два дня. Эколог Эдуард Кадыров из Сибая, который также имеет опыт в проведении замеров воздуха, считает, что причиной этому расстояние между местами замеров и погодные условия. Возможно, у станций УГМС неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже,рассказал Эдуард Кадыров. Ранее редакция TagilCity.ru составила два рейтинговых материла — топ предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле, а также топ загрязняющих веществ по объему в воздухе. Согласно данным из открытых данных реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: Диоксид азота содержится в выбросах таких предприятий как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год.

содержится в выбросах таких предприятий как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы воздух наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год.

воздух наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограммов в год.

выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограммов в год. Сероводорода больше всего за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны. Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны Жители города знают, что в Нижнем Тагиле есть вредные выбросы. Но никто никогда не замерял или замерял, но не озвучивал реальные показатели широкой общественности. Редакция TagilCity.ru продолжит проводить ежедневные замеры воздуха в Нижнем Тагиле и информировать своих читателей об их итогах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter