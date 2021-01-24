В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

Сегодня, 20:04Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
С момента начала замеров воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно, прошло уже 60 дней. И мы решили подвести предварительные итоги. Сколько дней тагильчане дышали воздухом с выбросами, содержание которых в десятки раз превышает норму?

В течение двух месяцев редакция TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха в различных районах Нижнего Тагила. Основным местом замеров стал железнодорожный вокзал, в паре километров от которого находится коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Также раз в неделю журналист делает объезд одного из районов города. Из 60 дней замеров превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени.

  • Превышения разовой ПДК диоксида азота — 26 дней;
  • Сероводорода — 13 дней;
  • Формальдегида — 13 дней;
  • Диоксида серы — 11 дней;
  • Синильная кислота в воздухе не фиксировалась.

Превышение концентрации веществ-загрязнителей измерялось не просто десятками процентов, в некоторые дни превышение ПДК достигало десятки раз:

  • Сероводород — в 95 раз (14.12.2020, вокзал);
  • Диоксид азота — в 76,5 раза (11.12.2020, вокзал);
  • Формальдегид — в 24 раза (18.12.2020, вокзал);
  • Диоксид серы — в 12 раз (11.12.2020, вокзал).

Особую опасность представляют собой выбросы при полном штиле. В течение 10 из 33 дней, когда показатели загрязняющих веществ были выше разовой предельно допустимой концентрации, скорость ветра составляла один-два метра в секунду. Кроме того, в некоторые из этих дней на территории Нижнего Тагила действовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных веществ. А при НМУ предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферу.

Дело в том, что все выбросы оседают в верхнем слое атмосферы. Они там накапливаются, а потом начинают оседать, и люди дышат этой пылью. Один раз — пока она опускается. Она оседает на дорогах, по которым ездят автомобили и снова это все раздувают, и люди дышат этим повторно,рассказал TagilCity.ru эколог из Челябинска Евгений Маленкин.

На территории Нижнего Тагила есть четыре стационарных пункта УГМС для мониторинга выбросов в атмосферный воздух. Мы решили сравнить данные с этих станций, которые есть в открытом доступе, с результатами наших замеров. Превышения разовой ПДК веществ-загрязнителей на станциях фиксировалось только 11 из 60 дней.

Из них:

  • формальдегид - семь дней;
  • сероводород - два дня;
  • фенол - два дня.

Эколог Эдуард Кадыров из Сибая, который также имеет опыт в проведении замеров воздуха, считает, что причиной этому расстояние между местами замеров и погодные условия.

Возможно, у станций УГМС неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже,рассказал Эдуард Кадыров.

Ранее редакция TagilCity.ru составила два рейтинговых материла — топ предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле, а также топ загрязняющих веществ по объему в воздухе. Согласно данным из открытых данных реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:

  • Диоксид азота содержится в выбросах таких предприятий как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год.
  • Диоксидом серы воздух наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год.
  • Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограммов в год.
  • Сероводорода больше всего за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны.

Жители города знают, что в Нижнем Тагиле есть вредные выбросы. Но никто никогда не замерял или замерял, но не озвучивал реальные показатели широкой общественности. Редакция TagilCity.ru продолжит проводить ежедневные замеры воздуха в Нижнем Тагиле и информировать своих читателей об их итогах.

Stories:
Это Нижний ТагилОбязательно к прочтениюЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
статистикавоздухитогиОАО ВГОКЕВРАЗ НТМКуралвагонзаводзамерыКоксохимУралхимпластПлантаНижний Тагилзагрязнения
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы