Свердловским охотникам из-за вреда хозяйству разрешено убивать 100% волков

Это следует из приказа департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Ранее можно было убивать не более 70% и 95% процентов от численности соответственно. Но за текущий сезон одному охотнику разрешается убить не больше пяти зайцев-беляков, когда до этого разрешалось до 10 особей. В документе можно увидеть нормы отстрела и других животных и птиц.
Также в Свердловских лесах начался зимний учет зверей и птиц. Планируется, что учетчики преодолеют свыше 35 тысяч километров. Этим занимаются охотпользователи и инспекторы департамента. Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов рассказал, что мероприятие будет проходить до 1 марта, сообщает департамент информполитики области.
В период зимы будет посчитано число 21 вида животных. Также учитываются редкие виды, например, европейский северный олень, который занесен в свердловскую Красную книгу.