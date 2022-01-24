Свердловским охотникам из-за вреда хозяйству разрешено убивать 100% волков

Это следует из приказа департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Ранее можно было убивать не более 70% и 95% процентов от численности соответственно. Но за текущий сезон одному охотнику разрешается убить не больше пяти зайцев-беляков, когда до этого разрешалось до 10 особей. В документе можно увидеть нормы отстрела и других животных и птиц.