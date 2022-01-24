Свердловским охотникам из-за вреда хозяйству разрешено убивать 100% волков

Свердловским охотникам из-за вреда хозяйству разрешено убивать 100% волков
Свердловским охотникам из-за вреда хозяйству разрешено убивать 100% волков
Сегодня, 22:09Здоровье и экологияФото: pixabay
Утверждено норма допустимой добычи диких животных. Как выяснилось, охотникам разрешается убивать 100% енотовидных собак и волков.

Это следует из приказа департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Ранее можно было убивать не более 70% и 95% процентов от численности соответственно. Но за текущий сезон одному охотнику разрешается убить не больше пяти зайцев-беляков, когда до этого разрешалось до 10 особей. В документе можно увидеть нормы отстрела и других животных и птиц.

Также в Свердловских лесах начался зимний учет зверей и птиц. Планируется, что учетчики преодолеют свыше 35 тысяч километров. Этим занимаются охотпользователи и инспекторы департамента. Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов рассказал, что мероприятие будет проходить до 1 марта, сообщает департамент информполитики области.

В период зимы будет посчитано число 21 вида животных. Также учитываются редкие виды, например, европейский северный олень, который занесен в свердловскую Красную книгу.

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