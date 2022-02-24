Жители пригородов Нижнего Тагила собирают подписи за отставку руководства ГГО

Жители пригородов Нижнего Тагила собирают подписи за отставку руководства ГГО
Жители пригородов Нижнего Тагила собирают подписи за отставку руководства ГГО
Сегодня, 17:24Здоровье и экологияФото: 1MI

Жители пригорода Нижнего Тагила бунтуют против руководства ГГО

Сельские жители недовольны работой администрации Горноуральского округа. Чтобы уволить чиновников, люди собирают подписи.

По словам сельчан, муниципалитет плохо обслуживается. Газовые трубы местами аварийные, а очистные сооружения из-за ветхости закрыты. Незаконных свалок мусора становится все больше, экология ухудшается, а изменений нет.

Газификация частного сектора уже должна была закончиться, но она началась лишь недавно, указал один из проживающих в Новоасбесте мужчин. В Николо-Павловском жалуются на участившиеся коммунальные аварии. А из общих и наиболее важных проблем люди называют проблемы с водой, возникающие летом.

Обращения в надзорные ведомства результата не дали. Сельчане собирают подписи за отставку главы района. Соответствующую петицию подписали уже около тысячи человек. Еще одно их требование — возврат прямых выборов глав муниципалитетов, сообщает ИА «Все новости».

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