Жители пригородов Нижнего Тагила собирают подписи за отставку руководства ГГО

Газификация частного сектора уже должна была закончиться, но она началась лишь недавно, указал один из проживающих в Новоасбесте мужчин. В Николо-Павловском жалуются на участившиеся коммунальные аварии. А из общих и наиболее важных проблем люди называют проблемы с водой, возникающие летом.