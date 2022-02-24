Жители пригородов Нижнего Тагила собирают подписи за отставку руководства ГГО

По словам сельчан, муниципалитет плохо обслуживается. Газовые трубы местами аварийные, а очистные сооружения из-за ветхости закрыты. Незаконных свалок мусора становится все больше, экология ухудшается, а изменений нет.
Газификация частного сектора уже должна была закончиться, но она началась лишь недавно, указал один из проживающих в Новоасбесте мужчин. В Николо-Павловском жалуются на участившиеся коммунальные аварии. А из общих и наиболее важных проблем люди называют проблемы с водой, возникающие летом.
Обращения в надзорные ведомства результата не дали. Сельчане собирают подписи за отставку главы района. Соответствующую петицию подписали уже около тысячи человек. Еще одно их требование — возврат прямых выборов глав муниципалитетов, сообщает ИА «Все новости».