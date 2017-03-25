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Нижний Тагил стал одним из лидеров по вакцинации и снижению уровня смертности в регионе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил стал одним из лидеров по вакцинации и снижению уровня смертности в регионе

25 марта 2017, 09:15Здоровье и экология
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