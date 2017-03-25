Нижний Тагил стал одним из лидеров по вакцинации и снижению уровня смертности в регионе

На совещании также присутствовал руководитель территориального Роспотребнадзора Юрий Бармин. Он доложил о том, что в этом сезоне 185 тысяч тагильчан были привиты от гриппа, а это 51% от всего населения города. Такой показатель является одним из лучших среди крупных городов – Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга. Комплекс мероприятий поспособствовал минимальному подъему заболеваемости в городе. А в тагильских школах даже не пришлось вводить дополнительные каникулы, как в прошлом году.

Однако есть проблема, на которую стоит обратить внимание, по мнению медиков. Это высокий уровень смертности от внебольничной пневмонии. Отмечается, что он выше, чем среднеобластной показатель. По мнению Юрия Бармина, главной причиной является тот факт, что пожилые тагильчане слишком поздно обращаются в лечебные учреждения.

Елена Чадова сообщила, что Нижний Тагил по итогам 2016 года стал одним из немногих городов, где снизилась смертность населения. Еще один своеобразный рекорд у тагильских больниц – отсутствие кредиторской задолженности. В областных больницах, тем временем, насчитывается долг в общей сумме на 700 миллионов рублей.

Глава города предложил создать критерии оценки работы врачей жителями города. Это, по его мнению, улучшит качество работы учреждений здравоохранения.