Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, вызванное нарушениями работы головного мозга из-за чрезмерной электрической активности нейронов и сопровождающееся периодически возникающими приступами.
Услышав слово «эпилепсия» человек сразу представляет себе приступы с потерей сознания, конвульсиями и пеной у рта. Но так болезнь изображают только в кино и сериалах. Однако эпилепсия имеет намного больше проявлений, чем форма припадка, особенно у детей.
Приступы могут проявляться в изменении настроения у ребенка, то он смеется, то он плачет навзрыд. Бывает, что дети говорят, что чувствуют себя «не здесь». То есть происходит изменение сознания, и ребенку кажется, что он тут уже был. Возникает эффект «дежавю»,рассказала Марина Русских.
Кроме того, эпилепсия у детей проявляется в изменении восприятия происходящего — он может стать слишком обидчивым. Может быстро забывать информацию. При височной эпилепсии ребенок теряется в пространстве, забывает куда шел. А при лобной у детей происходят ночные приступы — они кричат, не понимают, где находятся, а родители списывают такое поведение на ночные кошмары.
Лечится эпилепсия медикаментозно, а препараты подбираются индивидуально. Также детям рекомендуется соблюдать режим дня.
Учебный процесс не должен мешать отдыху. Ребенку с эпилепсией важно высыпаться по 8-10 часов, так как нарушение сна может стать провоцирующим фактором,отметила невролог.
Также Марина Русских рассказала, что многие родители детей с эпилепсией опасаются, что ребенок долго сидит у компьютера или пользуется гаджетами, боятся, что это спровоцирует приступ и ограничивают детей. На самом деле — это заблуждение. Фотосенситивные приступы эпилепсии бывают очень редко, примерно 5% от всех видов болезни. Это можно проверить на энцефалограмме.
Это можно проверить на энцефалограмме. Если она не показывает фотосенсетивную чувствительность, то ребенку можно пользоваться компьютером и гаджетами, но, конечно, все должно быть в меру,сообщила Марина Русских.
Из немедикаментозных способов лечения применяют кетогенную диету. Это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Но проводится такая диета только под наблюдением врача.
Полное выздоровление от эпилепсии возможно только при своевременно поставленном диагнозе. Примерно в 70% случаях ремиссия достигается даже после первого приступа.
Диагноз «эпилепсия», по словам невролога, ставят тагильским детям очень часто. Чаще всего она бывает у детей с органическим поражением центральной нервной системы.
К сожалению, родители такой диагноз ребенка воспринимают очень болезненно. Они проходят все стадии принятия заболевания,отмечает невролог.
Взрослых людей, родителей, родственников, воспитателей, педагогов, часто пугает наличие эпилепсии у ребенка. Но это происходит из-за отсутствия информирования о болезни, рассказала Марина Русских:
Они боятся, что с ребенком может что-то случится. Но мы всегда говорим, что ограничивать ребенка в его детском счастье нельзя. Он должен наравне с другими детьми вести активный образ жизни, посещать общественные места.
Ребенку с эпилепсией в большинстве случаев можно посещать секции по согласованию с врачом, обычно ограничений по физической активности у них нет. Однако невролог рекомендует при посещении ребенком водной секции обязательное присутствие родителей для наблюдения за ним во время тренировки. Также необходимо избегать перегревания ребенка с эпилепсией на солнце, бани и сауны тоже лучше обходить стороной.
В первую очередь человека, вне зависимости от возраста, нужно перевернуть на бок, так как может начаться рвота или запасть язык.
Таким образом, это будет профилактика аспирации, человеку будет легче дышать. Горло должно быть свободным — нужно развязать шарф или галстук, если они есть, расстегнуть воротник,рассказала Марина Русских.
Нельзя ни в коем случае засовывать в рот больному палки, ложки и другие предметы, так как во время приступа могут сократиться жевательные мышцы, и могут повредиться зубы и в общем ротовая полость.
То, что человеку при приступе нужно разжать зубы каким-то предметом, это стереотип. Язык может прикуситься в самом начале приступа, потом мышцы расслабляются, и разжимать зубы бесполезно, отметила невролог.
После приступа больной засыпает и будить его не нужно.
Напомним, что в детской больнице Нижнего Тагила работают несколько врачей-неврологов. Детские неврологи специализируются на заболеваниях периферической и центральной нервных систем ребенка, предупреждая прогрессирующие патологии в развитии, диагностируя их и назначая необходимое комплексное лечение.
Специалисты детской больницы днем и ночью стоят на страже здоровья тагильчан, им доверяют самое ценное — здоровье детей. Всегда и в любой ситуации оказывают помощь маленьким пациентам проявляя высокий профессионализм и самоотдачу,сказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.