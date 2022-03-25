Ребенку с эпилепсией в большинстве случаев можно посещать секции по согласованию с врачом, обычно ограничений по физической активности у них нет. Однако невролог рекомендует при посещении ребенком водной секции обязательное присутствие родителей для наблюдения за ним во время тренировки. Также необходимо избегать перегревания ребенка с эпилепсией на солнце, бани и сауны тоже лучше обходить стороной.