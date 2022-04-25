Пятикратное превышение сероводорода зафиксировала УГМС в выходные в Нижнем Тагиле

Пятикратное превышение сероводорода зафиксировала УГМС в выходные в Нижнем Тагиле
Пятикратное превышение сероводорода зафиксировала УГМС в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:57Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Превышение сероводорода зафиксировали посты УГМС в Тагиле в выходные

Три раза за минувшие выходные посты УГМС фиксировали в Нижнем Тагиле превышение сероводорода. 24 апреля на Тагилстрое уровень вредного вещества превысил норму в 5,5 раза.

В субботу, 23 апреля, уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был низкий. Пост на улице Металлургов, 7 утром и вечером зафиксировал превышения сероводорода от 1,1 ПДК до 1,2 ПДК.

В воскресенье, 24 апреля, уровень загрязнения в городе стал высоким. Тот же пост на Тагилстрое с 00.00 до 07.00 фиксировал концентрацию сероводорода от 1,1 ПДК до 5,5 ПДК.

В оба дня от наблюдателей пунктов не поступала информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха.

Напомним, 25 апреля во время 20-минутных замеров на железнодорожном вокзале газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал превышение сероводорода в пять раз. Концентрация вредного вещества достигла 0,04 мг/м3 при разовой ПДК в 0,008 мг/м3.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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экологиявоздухУГМСНижний Тагилсероводород
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