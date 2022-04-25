Пятикратное превышение сероводорода зафиксировала УГМС в выходные в Нижнем Тагиле

В субботу, 23 апреля, уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был низкий. Пост на улице Металлургов, 7 утром и вечером зафиксировал превышения сероводорода от 1,1 ПДК до 1,2 ПДК.
В воскресенье, 24 апреля, уровень загрязнения в городе стал высоким. Тот же пост на Тагилстрое с 00.00 до 07.00 фиксировал концентрацию сероводорода от 1,1 ПДК до 5,5 ПДК.
В оба дня от наблюдателей пунктов не поступала информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха.
Напомним, 25 апреля во время 20-минутных замеров на железнодорожном вокзале газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал превышение сероводорода в пять раз. Концентрация вредного вещества достигла 0,04 мг/м3 при разовой ПДК в 0,008 мг/м3.