В Свердловской области снизилась суточная заболеваемость коронавирусом.

Больше всего инфицированных в Екатеринбурге — 155 случаев. В Нижнем Тагиле за сутки выявили 34 случая. Также зарегистрированы заболевшие жители Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы и других.