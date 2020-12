За сутки в Свердловской области было выявлено 403 случая заболевания COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. Вчера в регионе был поставлен новый рекорд по заболеваемости — 418 случаев за сутки. Больше всего инфицированных в Екатеринбурге — 155 случаев. В Нижнем Тагиле за сутки выявили 34 случая. Также зарегистрированы заболевшие жители Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы и других. В тяжелом состоянии находятся 586 госпитализированных, 360 — в реанимации, 238 — на аппаратах ИВЛ. В России за сутки зарегистрировано 29 018 случаев коронавируса. Больше всего в Москве — 7315, Санкт-Петербурге — 3751 и Московской области — 1576. Всего с начала пандемии зафиксировано 2 992 706 заболевших россиян. Количество выздоровевших после коронавируса пациентов в Свердловской области приближается к 49 тысячам человек. За сутки в Свердловской области было выписано из больниц 406 человек, с начала пандемии выздоровели 48 484 свердловчан. По стране за сутки из медучреждений 27 397 пациентов. Больше всего в Москве — 5659, Санкт-Петербурге — 3034 и Московской области — 1345. Всего насчитывается 2 398 254. выздоровевших человек. Количество смертей от коронавируса в Свердловской области превысило 1,4 тысячи человек. За сутки в регионе было подтверждено 16 летальных случаев, всего с начала пандемии умерли скончались 1 409 человек. В России за сутки подтвердили 563 случая смерти. Больше всего скончавшихся в Санкт-Петербурге — 76, Москве — 74 и Ростовской области — 26. С начала пандемии от инфекции умерли 53 659 россиян.

