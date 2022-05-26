Суров: «Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке»

Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке. Сейчас ведется работа по оформлению санитарно-гигиенических паспортов. Прошлые паспорта у нас заканчиваются где-то в середине июня. И я думаю, что к этому времени мы уже получим новые,сказал Валерий Суров.