Суров: «Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке»

Суров: «Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке»
Суров: «Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке»
Сегодня, 14:26Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Детские лагеря Нижнего Тагила готовы обеспечить питанием 4,5 тысячи отдыхающих детей.

С докладом о готовности детских лагерей принять детей этим летом выступил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Он рассказал, что все лагеря обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также в них решен вопрос обеспечения питания отдыхающих.

Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке. Сейчас ведется работа по оформлению санитарно-гигиенических паспортов. Прошлые паспорта у нас заканчиваются где-то в середине июня. И я думаю, что к этому времени мы уже получим новые,сказал Валерий Суров.

Также спикер добавил, что все муниципальные загородные оздоровительные лагеря закреплены за образовательными учреждениями. Поэтому состав педагогов и программа занятости детей уже сформирована.

А еще он сообщил, что во всех лагерях установлены камеры видеонаблюдения. Договоры с частными охранными предприятиями уже заключены.

Напомним, что приемка лагерей Нижнего Тагила началась уже сегодня, 26 мая. Лагеря в этом году смогут принять около 4,5 тысячи отдыхающих.

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