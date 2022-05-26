Суров: «Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке»

С докладом о готовности детских лагерей принять детей этим летом выступил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Он рассказал, что все лагеря обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также в них решен вопрос обеспечения питания отдыхающих.
Обеспечение питания детских лагерей Нижнего Тагила в порядке. Сейчас ведется работа по оформлению санитарно-гигиенических паспортов. Прошлые паспорта у нас заканчиваются где-то в середине июня. И я думаю, что к этому времени мы уже получим новые,сказал Валерий Суров.
Также спикер добавил, что все муниципальные загородные оздоровительные лагеря закреплены за образовательными учреждениями. Поэтому состав педагогов и программа занятости детей уже сформирована.
А еще он сообщил, что во всех лагерях установлены камеры видеонаблюдения. Договоры с частными охранными предприятиями уже заключены.
Напомним, что приемка лагерей Нижнего Тагила началась уже сегодня, 26 мая. Лагеря в этом году смогут принять около 4,5 тысячи отдыхающих.