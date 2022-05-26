Тагильские медработники заявили о готовности к сменам в детских лагерях

За здоровьем юных тагильчан и персонала, а также за соблюдением санитарных норм в летних лагерях этим летом будут наблюдать около 70 медиков Детской городской больницы Нижнего Тагила.

В этом году в Нижнем Тагиле открылись девять лагерей, которые обеспечат досуг и оздоровление детей в течение четырех смен. Помощь в сохранении здоровья несовершеннолетних будут круглосуточно оказывать по два медицинских работника — фельдшер и медсестра. Всего в летней кампании задействованы около 70 сотрудников Детской городской больницы Нижнего Тагила. За последние два года это первый летний сезон, который пройдет практически без ковидных ограничений. Работа спланирована, медработники готовы к работе в оздоровительных лагерях, прошли медкомиссию. Я считаю, что самое главное — детский отдых должен быть безопасным, сказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Специалисты призывают родителей предупредить своих детей, что при любой царапине, плохом самочувствии, боли в горле или животе, а также при любом падении необходимо сообщать воспитателю и обращаться к медику. Помимо этого, в оздоровительных лагерях медработники следят за работой пищеблока: меню, условиями приготовления пищи и качеством завозимых продуктов и кулинарной обработки. Также сотрудники наблюдают за состоянием здоровья персонала. Ранее сообщалось, что в этом году летние лагеря Свердловской области примут 5,2 тысячи детей из Нижнего Тагила.

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