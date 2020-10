За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 2284 тагильчан. В Свердловской области за сутки выявили 281 случай COVID-19, с начала пандемии заболели 34 782 человека. За сутки из больниц выписано по выздоровлению 185 человек, всего — 26 763. Зафиксировано четыре случая смерти за сутки, с начала пандемии умерли 743 человека.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter