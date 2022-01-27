В Карпинске уничтожили более 80 зараженных чумой животных

Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов признался, что у него на территории произошла вспышка африканской чумы свиней. К 26 января в местных хозяйствах выявили и уничтожили 82 неизлечимо больных животных. Очаги АЧС известны и уже находятся на карантине. В настоящее время там проводится дезинфекция, добавил чиновник.
Это уже не первый такой случай в Свердловской области. Еще прошлой осенью распространение африканской чумы свиней, неопасного для человека заболевания, но губительного для домашних животных, приобрело характер эпидемии.
Вспышки АЧС отмечались прошлой осенью в Камышловском районе, Пышминском городских округах, Сухом Логу, Горноуральском городском округе, Нижнем Тагиле, и многих других муниципалитетах.
Причиной вспышки африканской чумы свиней были названы пищевые отходы на свалках возле воинских частей и исправительных колоний, однако в штабе Центрального военного округа с этим не согласны. 19 января, после дезинфекции в хозяйствах, губернатор Куйвашев, опираясь на данные из муниципалитетов, отменил связанные с АЧС ограничения. 26 января в Карпинске зафиксирована новая вспышка, передает ТАСС.