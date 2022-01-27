В Карпинске уничтожили более 80 зараженных чумой животных

В Карпинске уничтожили более 80 зараженных чумой животных
В Карпинске уничтожили более 80 зараженных чумой животных
Сегодня, 08:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com

В Капинске произошла вспышка африканской чумы свиней

Власти Карпинска 26 января заявили о вспышке африканской чумы свиней на территории. Заболевание было обнаружено у более чем 80 животных. Все они уже истреблены.

Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов признался, что у него на территории произошла вспышка африканской чумы свиней. К 26 января в местных хозяйствах выявили и уничтожили 82 неизлечимо больных животных. Очаги АЧС известны и уже находятся на карантине. В настоящее время там проводится дезинфекция, добавил чиновник.

Это уже не первый такой случай в Свердловской области. Еще прошлой осенью распространение африканской чумы свиней, неопасного для человека заболевания, но губительного для домашних животных, приобрело характер эпидемии.

Вспышки АЧС отмечались прошлой осенью в Камышловском районе, Пышминском городских округах, Сухом Логу, Горноуральском городском округе, Нижнем Тагиле, и многих других муниципалитетах.

Причиной вспышки африканской чумы свиней были названы пищевые отходы на свалках возле воинских частей и исправительных колоний, однако в штабе Центрального военного округа с этим не согласны. 19 января, после дезинфекции в хозяйствах, губернатор Куйвашев, опираясь на данные из муниципалитетов, отменил связанные с АЧС ограничения. 26 января в Карпинске зафиксирована новая вспышка, передает ТАСС.

Сюжеты:
ПервоуральскНижний Тагил
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