Потепление до +6 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в начале апреля

Потепление до +6 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в начале апреля
Потепление до +6 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в начале апреля
Сегодня, 12:15Здоровье и экологияФото: 1MI
Потепление до +6 градусов и сильные ветра прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле 1 апреля.

До конца марта в Свердловской области вероятен снегопад и кратковременное похолодание.

Нарастание весеннего тепла можно ожидать в апреле. Согласно прогнозу Гидрометцентра России оно ожидается на 1-1,5 градуса выше обычных температур при некотором дефиците осадков, рассказала на конференции главный синоптик региона Галина Шепоренко.

1 апреля в Нижнем Тагиле ночью ожидается -6 градусов, а днем потеплеет до +6 градусов. При этом прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, по данным сайта Гисметео.

К 4 апреля дневные температуры поднимутся до +7 градусов, однако ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Также в эти дни сохранятся ветра до 15 метров в секунду.

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Нижний Тагил
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