Потепление до +6 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в начале апреля

До конца марта в Свердловской области вероятен снегопад и кратковременное похолодание.
Нарастание весеннего тепла можно ожидать в апреле. Согласно прогнозу Гидрометцентра России оно ожидается на 1-1,5 градуса выше обычных температур при некотором дефиците осадков, рассказала на конференции главный синоптик региона Галина Шепоренко.
1 апреля в Нижнем Тагиле ночью ожидается -6 градусов, а днем потеплеет до +6 градусов. При этом прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, по данным сайта Гисметео.
К 4 апреля дневные температуры поднимутся до +7 градусов, однако ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Также в эти дни сохранятся ветра до 15 метров в секунду.