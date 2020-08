В Свердловской области началась массовая вакцинация от гриппа

Сегодня началась вакцинация жителей Свердловской области от гриппа, сообщает департамент информационной политики региона.

27 августа в регионе началась массовая вакцинация от гриппа. Одним из первых прививку от гриппа поставил себе 84-летний почётный гражданин области, врач и политик Семен Спектор.Семен Спектор По словам медиков, рекомендуется привить около двух с половиной миллиона жителей, не менее 60% от населения. Это нужно для того, чтобы вирусы минимально накладывались друг на друга. Кроме того, осенью ожидаются новые штаммы гриппа к которым у жителей нет иммунитета. Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в Свердловской области начнется в октябре 2020 года.

