Вспышка коронавируса зарегистрирована в свердловской школе

В период с 5 по 27 апреля в учебном заведении заболели коронавирусом 28 человек. Диагноз лабораторно подтвердился у 17 учащихся и 11 сотрудников школы, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В ведомстве по данному факту было своевременно организовано эпидемиологическое расследование, по результатам которого выявлены нарушения, которые способствовали распространению инфекции.
В частности, руководством школы не были организованы противоэпидемические мероприятия с момента появления первого случая COVID-19 в школе. Организация не обеспечена достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств, не все учащиеся проходят ежедневную термометрию, а журнал термометрии ведется с нарушениями, рассказали в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что в учреждении против COVID-19 привито всего 18,5% от подлежащих вакцинации сотрудников.
Классы, с которыми контактировали инфицированные, с 21 апреля переведены на дистанционное обучение, а в школе проведена дезинфекция.
В данный момент расследование инцидента продолжается, ситуация находится на контроле главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских.
Напомним, Свердловская область вошла в лидеры по числу смертей от коронавируса. У региона один из самых высоких показателей смертности в стране.