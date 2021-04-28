Вспышка коронавируса зарегистрирована в свердловской школе

В период с 5 по 27 апреля в учебном заведении заболели коронавирусом 28 человек. Диагноз лабораторно подтвердился у 17 учащихся и 11 сотрудников школы, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В ведомстве по данному факту было своевременно организовано эпидемиологическое расследование, по результатам которого выявлены нарушения, которые способствовали распространению инфекции.