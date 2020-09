В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ первой степени опасности, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

С 28 сентября 20.00 и до 2 октября ожидаются метеорологические условия, которые неблагоприятно скажутся на рассеивании химических примесей в воздухе. Напомним, в Нижнем Тагиле с 11 по 21 сентября не зафиксировано превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе несмотря на то, что тагильчане жаловались на оранжевый дым из труб НТМК и неприятных запах после дождя. УГМС почти две недели не фиксирует превышений вредных веществ в тагильском воздухе

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter