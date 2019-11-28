Синоптики обещают тагильчанам солнечную и теплую погоду в эти выходные
Сегодня, 09:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в эти выходные в Нижнем Тагиле ожидается потепление.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 29 ноября, синоптики обещают до -5 градусов в дневные часы и до -7 градусов ночью. Без осадков. Ветер — до 12 метров в секунду.
В субботу днем ожидается до -1 градуса, ночью столбик термометра опустится до отметки в -7 градусов. Днем — солнечно, без осадков. Ветер — до 12 метров в секунду.
В воскресенье в дневные часы синоптики обещают -3 градуса, ночью — до-7 градусов. Без осадков. Ветер — до 9 метров в секунду.
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