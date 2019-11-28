Синоптики обещают тагильчанам солнечную и теплую погоду в эти выходные

В пятницу, 29 ноября, синоптики обещают до -5 градусов в дневные часы и до -7 градусов ночью. Без осадков. Ветер — до 12 метров в секунду.

В субботу днем ожидается до -1 градуса, ночью столбик термометра опустится до отметки в -7 градусов. Днем — солнечно, без осадков. Ветер — до 12 метров в секунду.