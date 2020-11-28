Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха от TagilCity.ru 28 ноября

Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха от TagilCity.ru 28 ноября

Сегодня, 16:39Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
28 ноября редакция TagilCity.ru провела замеры загрязнения воздуха по пяти веществам в районе железнодорожного вокзала. Газоанализатор показал превышение содержания диоксида азота в три раза.

Замеры проводились при температуре воздуха -11 градусов и северно-восточном ветре со скоростью один метр в секунду.

Во время проведения замеров прибор показал содержание NO2 в размере 1,2 мг/м3. Разовая предельно допустимая концентрация этого вещества составляет 0,4 мг/м3. Таким образом превышение составило в три раза.

Video:TagilCity.ru

Больше всего диоксида азота в атмосферу в Нижнем Тагиле выбрасывают предприятия ЕВРАЗа — до 5,5 тысяч тонн в год. Это вещество в первую очередь поражает дыхательную систему человека — легкие, трахеи, бронхи, а также снижает иммунитет и вызывает онкологические заболевания.

Photo:TagilCity.ru

Также прибор зафиксировал наличие в воздухе диоксида серы — 0,2 мг/м3. Такая концентрация не является превышением, так как его разовая ПДК 0,5 мг/м3.

Напомним, 27 ноября газоанализатор зафиксировал превышение диоксида серы в 3,5 раза на Вагонке во дворе дома по адресу: улица Валегинская, 5, в 30 метрах от детского сада.

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