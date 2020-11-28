Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха от TagilCity.ru 28 ноября

Больше всего диоксида азота в атмосферу в Нижнем Тагиле выбрасывают предприятия ЕВРАЗа — до 5,5 тысяч тонн в год. Это вещество в первую очередь поражает дыхательную систему человека — легкие, трахеи, бронхи, а также снижает иммунитет и вызывает онкологические заболевания.