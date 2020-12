В Свердловской области за сутки вновь выявлено более 400 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 404 случая коронавируса, сообщет оперативный штаб региона.

В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 57 тысяч человек. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 202, в Нижнем Тагиле — 17 случаев. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова и других. С начала пандемии в регионе зафиксирован 57 381 случай заболевания. 581 госпитализированный находится в тяжелом состоянии, 338 лежат в реанимации, 231 — на аппаратах ИВЛ. В России за сутки выявлено 27 787 случаев коронавируса. Больше всего в Москве — 6253, Санкт-Петербурге — 3748 и Московской области — 1606. Общее количество заболевших достигло 3 078 035 случаев. Количество выписанных по выздоровлению жителей Свердловской области приближается к 50 тысячам человек. За сутки из медучреждений региона выписано 407 пациентов, с начала пандемии выздоровело 49 710 свердловчан. По России за все время выздоровели 2 471 309 человек, из них 20 480 пациентов выписали за минувшие сутки. Больше всего в Москве — 5 166, Санкт-Петербурге — 2 248, а также Московской области — 1 350. На Среднем Урале количество смертей от коронавируса приближается к 1,5 тысячи человек. За минувшие сутки в регионе выявлено 16 летальных случаев от COVID-19, всего от инфекции скончались 1 457 свердловчан. В России за сутки подтверждено 487 случаев смерти. Больше всего в Москве — 76, Санкт-Петербурге — 75 и Воронежской области — 22. За время пандемии от коронавируса скончались 55 265 россиян.

