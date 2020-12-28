В Свердловской области за сутки вновь выявлено более 400 случаев заболевания COVID-19

В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 57 тысяч человек.
Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 202, в Нижнем Тагиле — 17 случаев. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова и других.
С начала пандемии в регионе зафиксирован 57 381 случай заболевания.
581 госпитализированный находится в тяжелом состоянии, 338 лежат в реанимации, 231 — на аппаратах ИВЛ.
В России за сутки выявлено 27 787 случаев коронавируса. Больше всего в Москве — 6253, Санкт-Петербурге — 3748 и Московской области — 1606. Общее количество заболевших достигло 3 078 035 случаев.
Количество выписанных по выздоровлению жителей Свердловской области приближается к 50 тысячам человек.
За сутки из медучреждений региона выписано 407 пациентов, с начала пандемии выздоровело 49 710 свердловчан.
По России за все время выздоровели 2 471 309 человек, из них 20 480 пациентов выписали за минувшие сутки. Больше всего в Москве — 5 166, Санкт-Петербурге — 2 248, а также Московской области — 1 350.
На Среднем Урале количество смертей от коронавируса приближается к 1,5 тысячи человек.
За минувшие сутки в регионе выявлено 16 летальных случаев от COVID-19, всего от инфекции скончались 1 457 свердловчан.
В России за сутки подтверждено 487 случаев смерти. Больше всего в Москве — 76, Санкт-Петербурге — 75 и Воронежской области — 22. За время пандемии от коронавируса скончались 55 265 россиян.