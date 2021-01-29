В Нижнем Тагиле за сутки выявлено еще 29 случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за сутки выявлено еще 29 случаев COVID-19

Сегодня, 14:20Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагила за минувшие сутки выявлено 29 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За период коронавирусной эпидемии в Нижнем Тагиле выявлено 4 204 человека, заразившихся коронавирусом.

В Свердловской области общее число заболевших достигло 69 761 человека, 362 из низ заразились в период с 28 по 29 января.

В тяжелом состоянии находятся 389 госпитализированных, из них 174 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из медицинских учреждений Свердловской области выписаны 62 328 пациента за период пандемии, а за минувшие 24 часа — 380.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 летальных случаев. В общей сложности коронавирус унес жизни 2 004 свердловчан.

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