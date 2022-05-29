К месту крушения военного самолета начнут водить туристов в Нижнем Тагиле

Запущен проект по благоустройству Висимского биосферного заповедника в Нижнем Тагиле и внедрению новых маршрутов. Один из них будет вести к обломкам самолета времен Великой Отечественной войны.

Модернизация туристического комплекса включит реконструкцию имеющихся троп с привлечением добровольцев и создание новых. Уже ведется обустройство тропы на пике горы Оборотная. Там в 1942 году потерпел крушение военно-транспортный борт Ли-2. Его обломки и сегодня можно увидеть в данной местности. В Висимском заповеднике уже десятилетия существуют различные туристические тропы. Теперь будут вестись работы, которые позволят сделать их более безопасными и комфортными, избежать вреда окружающей среде, сообщил директор заповедника Михаил Федоров.

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