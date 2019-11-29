ДГБ: более 30% детей Нижнего Тагила не привиты от гриппа

На сегодняшний день не зарегистрировано случаев заболевания гриппом в Нижнем Тагиле, но никто не застрахован от внезапной эпидемии вируса. По данным врачей Детской городской больницы, в 2019 году Нижнем Тагиле от гриппа привиты только 66% детского населения города. Наибольший процент составляют возрастные группы от 3 до 6 лет, школьники и студенты. В этом году вакцина представляет собой смесь высокоочищенных антигенов вируса гриппа типа А (H1N1 и H3N2) и В.

Сейчас существуют вакцины от гриппа нового поколения, практически не имеющие противопоказаний и дающие более сильный иммунитет. Состав меняется ежегодно и зависит от высокоточного прогноза Всемирной организации здравоохранения, рассказала заведующая поликлиникой Людмила Емалеева.

Прививка защищает от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Если ребёнок всё-таки подхватил вирус, то в любом случае он защищён от осложнений, а сама болезнь протекает в более лёгкой форме. Доктора сообщают, что вакцина действует в течение года.

После введения вакцины против гриппа через 8 — 12 дней образуются антитела против тех вирусов гриппа, которые представлены в этой вакцине, и сохраняются до 12 месяцев, добавила врач.

Сотрудники Детской городской больницы говорят, что родители отказываются от вакцинации из-за боязни нанести вред своему ребёнку и считают её бесполезной.

В СМИ и в интернете зачастую публикуются статьи, несущие данные о вреде прививок, недостаточно освещаются преимущества вакцинации, основанные на статистических и научных данных, сообщает Людмила Емалеева.

Врачи настаивают на вакцинации детского населения, так как грипп легко передаётся воздушно-капельным путём — заболеть можно где угодно и когда угодно. Они рекомендуют в первую очередь прививать детей с ослабленным здоровьем, входящих в зону риска и имеющих хронические заболевания. Также подвержены заболеванию воспитанники детских садов, школ и других учреждений.

Вакцинация проводится в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, а перед прививкой ребенок проходит осмотр врача, рассказала сотрудница ДГБ.

Доктора предупреждают, что иногда прививка может развить реакцию в виде легкого недомогания, повышения температуры тела, слабости, небольшого отёка и покраснения в месте укола, что является нормальной реакцией организма на прививку.