Правительству РФ предложили исключить Нижний Тагил из нацпроекта «Чистый воздух»

В октябре исполняющий обязанности председателя Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин заявил, что нужно пересмотреть оценку эффективности реализации проекта «Чистый воздух» по веществам первого и второй классов опасности. Тогда он предложил из-за низкого уровня таких загрязнений исключить из программы Нижний Тагил, Омск, Челябинск, Липецк, Череповец и Медногорск. В список городов из Свердловской области планируют добавить Каменск-Уральский, Красноуральск и Первоуральск.