Правительству РФ предложили исключить Нижний Тагил из нацпроекта «Чистый воздух»

Правительству РФ предложили исключить Нижний Тагил из нацпроекта «Чистый воздух»

Сегодня, 11:28Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
Правительству России предложили исключить Нижний Тагил из списка городов в рамках нацпроекта «Чистый воздух».

Число городов, участвующих в программе, планируют увеличить в четыре раза, с 12 до 48. При этом шесть городов рекомендуют убрать из списка, в том числе и Нижний Тагил, пишет РБК.

Директор департамента природных ресурсов аппарата правительства Елена Ковалева написала письмо в Минприроды, а также другие федеральные органы исполнительной власти.

«Чистый воздух» как эксперимент по проведению сводных расчетов, квотированию выбросов, реализации комплексных планов по их снижению рассчитан до 2024 года в отношении только 12 городов,сообщила представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, куратор экологии в правительстве.

Новые города добавят, начиная с 2024 года.

На снижение уровня загрязнения воздуха в городах, которые сейчас входят в проект «Чистый воздух» (входит в национальный проект «Экология»), планируется направить 500 миллиардов рублей за шесть лет, 100 миллиардов из бюджетных средств.

В октябре исполняющий обязанности председателя Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин заявил, что нужно пересмотреть оценку эффективности реализации проекта «Чистый воздух» по веществам первого и второй классов опасности. Тогда он предложил из-за низкого уровня таких загрязнений исключить из программы Нижний Тагил, Омск, Челябинск, Липецк, Череповец и Медногорск. В список городов из Свердловской области планируют добавить Каменск-Уральский, Красноуральск и Первоуральск.

Напомним, за текущую неделю редакция TagilCity.ru с помощью газоанализатора четыре дня из шести фиксировала превышения ПДК по вредным веществам в воздухе Нижнего Тагила.

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