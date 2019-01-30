Похолодание до -34 градусов ожидается в Нижнем Тагиле с начала февраля

В воскресенье 3 февраля в Нижнем Тагиле температура воздуха опустится до -18 градусов днем. Ночью похолодает до -25 градусов. Скорость ветра составит 10 м/с.

В понедельник, 4 февраля, днем столбик термометра не поднимется выше отметки в -27 градусов, ночью ожидается мороз до -32 градусов. Скорость ветра составит 10 м/с.

5 февраля днем ожидается -24 градуса, ночью похолодает до -34 градусов. Ветер стихнет до 4 м/с.

6 и 7 февраля днем ожидается от -22 до -27 градусов днем. Скорость ветра - 8 м/с. Ночью температура упадет до -30 градусов.