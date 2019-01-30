Похолодание до -34 градусов ожидается в Нижнем Тагиле с начала февраля
Сегодня, 10:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 3 февраля в Нижнем Тагиле температура воздуха опустится до -34 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В воскресенье 3 февраля в Нижнем Тагиле температура воздуха опустится до -18 градусов днем. Ночью похолодает до -25 градусов. Скорость ветра составит 10 м/с.
В понедельник, 4 февраля, днем столбик термометра не поднимется выше отметки в -27 градусов, ночью ожидается мороз до -32 градусов. Скорость ветра составит 10 м/с.
5 февраля днем ожидается -24 градуса, ночью похолодает до -34 градусов. Ветер стихнет до 4 м/с.
6 и 7 февраля днем ожидается от -22 до -27 градусов днем. Скорость ветра - 8 м/с. Ночью температура упадет до -30 градусов.
В пятницу, 8 февраля, днем ожидается -29 градусов, ночью – 32 градуса. Ожидаемая скорость ветра – 11 м/с, сообщает «Гисметео».
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