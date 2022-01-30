Затраты «Святогора» на охрану природы Свердловской области составят 1,6 млрд

Затраты «Святогора» на охрану природы Свердловской области составят 1,6 млрд
Затраты «Святогора» на охрану природы Свердловской области составят 1,6 млрд
30 января, 15:15Здоровье и экологияФото: УГМК
АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2022 году планирует направить 1,6 млрд рублей на реализацию природоохранных мероприятий на севере Свердловской области.

В числе экологических проектов значатся реконструкция очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения с увеличением мощности в два раза — до 450 м³ в час, окончание работ по проекту «Локализация и нейтрализация фильтрационных вод от отработанных объектов открытой разработки Шемурского месторождения», рекультивация отвалов (укрытие бентонитовыми матами) и чаши (торкретирование) отработанного Шемурского месторождения.

Фото:УГМК

— Все эти работы ведутся в строгом соответствии с «Комплексным планом по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области», который был подписан Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в феврале 2021 года, — подчеркнул директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. — Кроме того, о выполнении этих и других мероприятий мы регулярно отчитываемся во всех контролирующих органах, в том числе и в Министерстве природных ресурсов Свердловской области.

Помимо этого, в систематическом режиме ведутся работы по экологическому мониторингу, производственно-экологическому контролю и мониторингу при недропользовании.

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