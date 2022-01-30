Затраты «Святогора» на охрану природы Свердловской области составят 1,6 млрд

— Все эти работы ведутся в строгом соответствии с «Комплексным планом по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области», который был подписан Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в феврале 2021 года, — подчеркнул директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. — Кроме того, о выполнении этих и других мероприятий мы регулярно отчитываемся во всех контролирующих органах, в том числе и в Министерстве природных ресурсов Свердловской области.