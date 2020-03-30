Российские медики сообщили о снижении агрессивности коронавируса
Сегодня, 12:31Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В апреле этого года активность коронавируса может пойти на спад, сообщил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.
Сюжеты: Коронавирус
Вирус стал менее агрессивен, отмечает врач. А это значит, что прогноз по снижению числа заболевших в апреле может быть благоприятным.
Напомним, что ранее стало известно о смерти еще двух пациентов с коронавирусом в Коммунарке. Официально подтверждено более 1,5 тысячи случаев заболевания по всей России. В мире число заболевших коронавирусом составило 724 тысячи человек, скончались 34 тысячи.
Карта распространения коронавируса в России
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